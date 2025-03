Legătură între un virus frecvent și bolile cardiace – studiu. Un vaccin pe care și noi îl avem ar putea ajuta

10:30

Ryanair, cea mai mare companie aeriană europeană după numărul de pasageri, a anunţat lansarea unui serviciu de abonament anual, care le va oferi membrilor locuri rezervate, asigurare de călătorie şi acces la reduceri lunare pentru bilete, la un preţ de 79 de euro (aproximativ 85 de dolari) pe an. Compania irlandeză a precizat că serviciul, … The post Ryanair lansează un abonament cu locuri rezervate, asigurare și acces la reduceri appeared first on spotmedia.ro.