Electrocasnice pe care nu ar trebui să le așezi unul lângă celălalt. Pot crește consumul de curent

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov are nevoie de o „maximizare a contractului cu CJAS”, prin creşterea veniturilor pe spitalizare de zi şi reducerea cheltuielilor privind spitalizarea continuă a pacienţilor acuţi, în condiţiile în care valoarea primei categorii de servicii medicale reprezintă sub 1% din fondurile prevăzute în contractul cu CJAS, mult sub nivelul [...]