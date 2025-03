„Ah, deci din prima m-ați băgat... Unde îmi iau eu toate înjurăturile!” » Victor Ponta, în dialog cu Ovidiu Ioanițoaia: „Faimosul domn Talpan, în niciun caz nu poate să reprezinte Steaua”

17:40

Warhorse a făcut-o din nou – a creat un joc incredibil și a adăugat un detaliu special într-una dintre cele mai intense scene din Kingdom Come: Deliverance 2.Avertisment: Conține spoilere majore despre începutul Kingdom Come: Deliverance și despre finalul Kingdom Come: Deliverance 2!Când lupta nu mai e distractivăSistemul de luptă din a doua parte este excelent. La început suntem slabi, prost echipați și avem șanse aproape zero împotriva bandiților sau a altor inamici. ...