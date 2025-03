Meteo România: ploi torențiale, căderi de grindină și precipitații mixte la munte, la altitudini de peste 1.900 de metri

09:10

Preşedintele interimar, Ilie Bolojan, participă joi, la Reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coalition of the willing” privind securitatea în Ucraina care are loc la Paris. „Preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan, va participa joi, 27 martie 2025, la Reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai Coalition of the willing privind securitatea […]