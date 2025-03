MIRELE aruncat în sus de prietenii săi la nuntă, dar care a fost scăpat din brațe, va primi despăgubiri pentru accidentarea sa

17:20

Consilierii locali ai Sectorului 1 au votat bugetul pentru anul 2025, care are o valoare de 2,4 miliarde de lei. Proiectul a trecut cu 19 voturi pentru și 4 împotrivă. „După o săptămână de dezbateri publice intense și constructive, în care am avut întâlniri și am ascultat sugestiile comunității locale, proiectul de hotărâre a fost […]