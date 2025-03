Acţiunile europene din sectorul auto au scăzut joi, afectând bursele, după noile tarife anunţate de Trump; Stellantis a pierdut 4,2%

23:50

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, critică faptul că statul român se află în situaţia în care persoane condamnate penal şi care au fugit în alte state cu care România are acorduri de extrădare sunt în continuare libere. ”Eu mă enervez, când văd cum în Italia sau în Grecia, indiferent cine, îmi spun: domnule, stai puţin să-l judec eu în tribunal din Bari, sau din Atena, sau de nu ştiu unde, ca să văd eu dacă ai făcut tu procesul corect sau dacă tu în închisori ai condiţii bune. (...) Sunt în Uniunea Europeană şi am avut capitole de preaderare, am avut MCV, deci nu poţi acum să mi-anulezi, practic, nişte sentinţe şi să-mi râzi în nas cu aceşti oameni”, afirmă Antonescu, promiţând să ia măsuri în acest sens.