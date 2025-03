Ea este pisica lui Crin Antonescu. Are 16 ani, dar în ultimii 8 ani nu a stat degeaba, ca alții

01:00

Din cauza proastei coordonări sau, dimpotrivă, din cauza disensiunilor dintre urmașii săi, domnul Călin Georgescu va beneficia de două mitinguri de ziua lui de naștere. Însă s-a dat deja pe surse informația că nu va […] The post Călin Georgescu, președintele ales să stea acasă, nu participă la mitingurile organizate de ziua lui appeared first on IMPACT.ro.