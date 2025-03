Singurul animal din lume care folosește o armă chimică pentru apărare. Pulverizează un amestec fierbinte și toxic pentru a ține prădătorii la distanță

Este un animal de care cei mai mulți dintre noi poate că nici nu am auzit, însă specialiștii din întreaga lume sunt uimiți de abilitatea specială pe care o are! Mai precis, este vorba despre o insectă rară, care are abilitatea de a folosi o adevărată armă chimică pentru a se apăra!

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Click.ro