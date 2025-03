Alianța Părinților din România solicită Comisiilor pentru cultură și media din Parlament să ia măsuri pentru stoparea piesei blasfemiatoare ”Prorocul Ilie” de la TNB

17:00

Anchetatorul meu – Simon se numea – evreu ca si mine, azi probabil e cel putin colonel in Securitate, ori in Israel, m-a batut intr-un mod bestial, ca sa cedez presiunilor; "nu iesi viu din inchisoare, daca nu te dai pe brazda si nu esti cu noi. Am sa te omor! Eu cu mana mea te distrug”.