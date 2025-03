Paradoxul aparent și pericolul Victor Ponta

11:50

Duminică, 30 martie, pe scena Operei Naționale București a avut loc premiera absolută a operei „Procesul lui Eichmann” de Gil Shohat, cu un libret de Motti Lerner. Reprezentația s-a desfășurat în regim sold out, iar publicul prezent în sala de spectacole a aplaudat minute în șir în picioare prestația artiștilor. Regia este semnată de Erwin … The post Sold out pentru premiera absolută a operei „Procesul lui Eichmann” de pe scena ONB appeared first on spotmedia.ro.