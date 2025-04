Operațiune specială a FSB la Chișinău

13:50

Aflat la final de contract cu FCSB, Vlad Chiricheș primește o ofertă concretă. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că este gata să-i ofere o prelungire de contract pe un an lui Vlad Chiricheș, cel care și-a schimbat postul și impresionează ca mijlocaș defensiv. Becali este încântat de evoluțiile lui Chiricheș, … The post Vlad Chiricheș primește o ofertă concretă: Salariu 240.000 de euro pe an appeared first on spotmedia.ro.