Șefa diplomației germane a mers în vizită de rămas-bun la Kiev: „Este absolut crucial să arătăm că suntem alături de Ucraina”

10:30

În ultimii 9 ani, BRD FIRST Tech Challenge România (BRD FTC) a devenit cel mai mare program dedicat liceenilor pasionați de robotică. Mai mult decât o competiție, BRD FTC le oferă tinerilor oportunitatea de a-și dezvolta abilități esențiale în domeniul tehnologiei și inovației.Această evoluție nu ar fi fost posibilă fără un parteneriat solid și o viziune clară asupra viitorului educației. BRD Groupe Société Générale, partener fondator al FTC România din 2016, alături de Nație Prin Educațiesusține programul care le oferă tinerilor acces la educație practică și instrumente prin care pot învăța, experimenta și evolua, alături de mentori și profesori.FTC nu este doar despre roboți, ci despre strategie, leadership și colaborare – abilități esențiale pentru viitorii profesioniști din domeniul tehnologiei. Iar performanțele echipelor românești confirmă că România se numără printre liderii globali în această competiție.Anul acesta, 5 echipe de liceeni vor reprezenta România la Campionatul Mondial din Houston, confruntându-se cu cele mai bune echipe de robotică din lume: • Alphatronic – Transylvania College | The Cambridge International School in Cluj (Inspire Award Winner & Winning Alliance Captain) • CSH – Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, Timișoara (Inspire Award loc II) • Heart of Robots – Colegiul Național „B.P. Hașdeu", Buzău (Inspire Award loc III) • TehnoZ – Colegiul Național „Zinca Golescu”, Pitești (Winning Alliance Partner) • Eastern Foxes – Colegiul Național „Ion Luca Caragiale", Ploiești (Finalist Alliance Captain)Pe lângă aceste echipe, patru elevi au fost desemnați câștigători la categoria Dean’s List Award: • Anca Stănciulică – Titans - Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, București • Luca Barbu – 4D-Robotics - Colegiul Național „Alexandru Odobescu”, Pitești • Luca Pantelimon – Info(1) Robotics - Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Ploiești • Andrei Dragoș – B-Robo - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu MareO premieră pentru ediția din acest an este faptul că alte 8 echipe românești s-au calificat la FTC Premier Events, unde vor avea șansa de a concura la competiții internaționale din SUA, Canada, Olanda și Mexic. Printre acestea se numără: • CyLiis – Liceul de Informatică „Grigore Moisil”, Iași • Soft Hoarders – Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova • ByteForce – Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Galați • RoboAS – Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov • CyberLIS76 – Liceul Teoretic „Ioan Slavici”, Panciu • H-tech – Colegiul Național „Ion Creangă”, București • High Five – Colegiul Național „Ion C. Brătianu”, Pitești • BraveBots – Colegiul Național „Mihai Viteazul”, PloieștiAceste preformanțe sunt susținute de rezultate excepționale: România deține în prezent 8 dintre cele 10 recorduri mondiale stabilite în FTC, demonstrând nivelul ridicat de pregătire al echipelor sale. Printre acestea se numără și scorul record de 521 de puncte, atins în cadrul FTC Romania Championship 2025 de echipa Alphatronic din Cluj.Ce înseamnă acest program pentru tinerii din România?Astăzi, BRD FTC oferă unor zeci de mii de elevi oportunitatea de a-și dezvolta competențe esențiale pentru viitor: programare, inginerie, strategie, leadership și colaborare. Diploma FTC este recunoscută internațional și facilitează admiterea la universități de prestigiu din România și din lume.Pentru mulți elevi, FTC a fost primul pas către o carieră în tehnologie. Mulți dintre absolvenți au obținut burse academice, locuri în companii de top din industria tech sau și-au lansat propriile start-up-uri.Performanțele echipelor românești din ultimii ani demonstrează că țara noastră poate domina scena mondială a roboticii. În 2022, echipa Delta Force din Arad a devenit prima echipă din afara Americii de Nord care a câștigat Campionatul Mondial FTC. În 2024, două echipe românești au ajuns în finala mondială, confirmând locul României printre cele mai performante națiuni din FTC. Echipa AICitizens de la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani a obținut titlul de Campioană Mondială, iar echipa Ro2D2 de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești titlul de Vicecampioană Mondială.De ce BRD investește în educație și tehnologie?Pentru BRD, educația este un pilon strategic. Programul de robotică pentru liceeni BRD FTC are la bază o viziune pe termen lung: un sistem educațional care le oferă tinerilor resurse reale pentru a-și construi viitorul.De-a lungul celor 9 ani de parteneriat, BRD a fost alături de FIRST Tech Challenge România ca partener fondator, susținând dezvoltarea continuă a programului. Prin această susținere, programul a făcut posibil accesul a zeci de mii de elevi și profesori din întreaga țară la oportunități educaționale relevante: de la participarea în competiție și accesul la mentorat, până la resurse și instrumente care încurajează învățarea aplicată. Prin această inițiativă, BRD poziționează educația STEAM ca un pilon esențial pentru viitor.