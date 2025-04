Tesla pierde poziția de lider în țara noastră

13:20

Poliţiştii din cadrul IPJ Ialomiţa au descoperit într-o casă de tip familial din municipiul Slobozia, aflată în subordinea D.G.A.S.P.C. Ialomiţa, o minoră de 15 ani [...] The post Fată legată de mâini într-un centru DGASPC appeared first on Cotidianul RO.