Actriţa Ioana Pavelescu, recompensată cu Premiul pentru întreaga carieră la Gala Gopo 2025

09:10

David Fincher va regiza o continuare a filmului „Once Upon a Time in Hollywood”, iar Quentin Tarantino va scrie scenariul epopeii sale premiate cu Oscar. Variety confirmă că proiectul, care nu are un titlu oficial, este pregătit la Netflix, unde Fincher are un contract de first-look. Brad Pitt revine în rolul cascadorului Cliff Booth.