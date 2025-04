SUA au vândut zeci de avioane F-16 unui partener strategic implicat într-o dispută teritorială cu Beijingul: ”Împreună împotriva Chinei”

03:10

2024 a fost un an „super-electoral”, cu alegeri europarlamentare și locale, apoi cu parlamentare și cu prezidențiale, anulate. Sub această presiune, dar și a țintelor din PNRR, România a bifat un record de kilometri de autostradă și drum expres inaugurați într-un an, aproape 200 de kilometri, mai precis 195. Pentru 2025, doar prezidențialele au mai rămas, cu mize mai mici pentru partide. Apoi, alți câțiva ani de „liniște” ar trebui să urmeze, în care, teoretic, ...