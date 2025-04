Ce spune Nicușor Dan despre o finală a alegerilor prezidențiale între el și Crin Antonescu

16:40

Miliardarii lumii au fost întotdeauna bogați și influenți, dar nu au fost niciodată atât de numeroși sau mai bogați decât acum. În special în Statele Unite, unde Donald Trump a fost învestit din nou ca „miliardarul șef al Americii” în ianuarie. Sub conducerea sa, clasa miliardarilor are mai mult control asupra guvernului decât oricând, scrie Forbes. […] Articolul Forbes publică noul clasament al miliardarilor lumii. 21 dintre ei au sub 30 de ani! Averi tot mai mari apare prima dată în PS News.