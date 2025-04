Nicușor Dan dezvăluie câți bani a cheltuit până acum pe publicitate electorală: „Mă aștept să fie mai ușor să obținem împrumuturi”

18:50

Preşedintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, a spus miercuri că Emil Boc are expertiză pentru a fi judecător CCR, are experienţă în materie de drept şi experienţă de conducere la nivel de Guvern. Declarația are loc în condițiile în care au început să fie vehiculate nume pentru cele trei posturi de judecători constituționali care urmează să se elibereze în iunie. Potrivit surselor Digi24, Boc e văzut ca favorit pentru nominalizarea din partea Cotroceniului.