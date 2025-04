Cupa României: Hermannstadt și Rapid s-au calificat în semifinale

08:20

Cory Booker, un fost jucător de fotbal american devenit politician democrat din New Jersey, a stabilit un record istoric cu un discurs-maraton de 25 de ore în Senatul american. Într-o demonstrație de hotărâre, senatorul democrat a ținut acest discurs-record, pentru a arăta rezistența democraților față de acțiunile controversate ale președintelui Donald Trump. Discurs-maraton în Senatul … The post Record istoric în SUA: Un senator a rostit un discurs-maraton de 25 de ore împotriva lui Trump (Video) appeared first on spotmedia.ro.