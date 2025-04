Emisarul lui Putin Kirill Dmitriev, în prima vizită la Washington a unui oficial rus vizat de sancţiuni de la începutul Războiului din Ucraina, după ce Trump nu a impus taxe vamale Rusiei în războiul său comercial. Dmitriev s-a născut la Kiev pe vremea UR

12:00

România are termen de la Uniunea Europeană să reducă la jumătate valorile poluanţilor din aer, până la 1 ianuarie 2030, conform unei Directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, afirmă preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM), Laurenţiu Alexandru Păştinaru. Documentul trebuie transpus în legislaţia din România, până la 11 decembrie 2026, iar în acest an am putea exista deja o primă formă a legii, pregătită de Ministerul Mediului.