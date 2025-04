Secretarul Apararii din SUA, Pete Hegseth, va fi supus unei anchete interne pentru ca a discutat secrete de stat pe o aplicatie de mesagerie

22:20

Politia olandeza a retinut un barbat in varsta de 50 de ani, soferul uneui automobil care a luat foc joi in urma unei explozii in centrul Amsterdamului. Nimeni nu a fost ranit in incident, cu exceptia suspectului, informeaza Reuters. Potrivit politiei, olandezul ar fi incercat sa se sinucida. „Detectivii analizeaza toate scenariile, dar au suspiciuni...