Macel pe bursele europene dupa ce China raspunde la tarifele lui Trump

In prezent, Ucraina si fortele sale militare se afla in pozitii defensive foarte puternice si chiar isi imbunatatesc pozitiile respective, afirma comandantul Fortelor Aliate ale NATO in Europa, generalul Christopher Cavoli, in cadrul audierilor din Comisia pentru serviciile armate din Senatul SUA, relateaza RBC Ukraine. In timpul discursului sau in Senat, Cavoli a fost intrebat...