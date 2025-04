Mark Rutte: „Mingea este în terenul Rusiei” în ceea ce priveşte încetarea focului în Ucraina

14:50

Preşedintele american Donald Trump le-a arătat cu mândrie, joi, jurnaliştilor aflaţi la bordul aeronavei sale Air Force One un „card de aur”, în valoare de 5 milioane de dolari, care are imaginea sa pe el şi care poate fi obţinut de străinii bogaţi, dacă vor să fie primiţi în SUA, relatează The New York Post, […] Articolul Donald Trump lansează „cardul de aur” pentru imigranții bogați: Costă 5 milioane de dolari și poartă chipul său apare prima dată în Universul.net.