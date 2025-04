VIDEO Arhimandritul Serafim Baciu dă noi detalii despre pelerinajul istoric de la Mănăstirea Pantocrator: 'Sfânta va veni într-un an special'

Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca devine, și în acest an, locul unei întâlniri duhovnicești de excepție, în Duminica Sfintelor Femei Mironosițe – sărbătoare ce adună, an de an, mii de pelerini din întreaga țară pentru a cinsti în mod deosebit pe Sfânta Maria Citește mai departe...

