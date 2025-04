Elon Musk speră să se ajungă la o situaţie de "zero taxe vamale" între SUA şi Europa: „Să fie o zonă de liber schimb între noi”

21:50

Coaliția electorală a lui Trump se destramă rapid, pe fondul nemulțumirii față de politicile economice ale administrației, este concluzia unei analize a publicației Financial Times, după decizia președintelui SUA privind creșterea taxelor vamale pentru aproape toate statele cu care America are relații comerciale. În condițiile în care Donald Trump a fost votat de un grup divers de alegători, având în comun nemulțumirea față de creșterea prețurilor, această coaliție a început să se destrame, dezamăgită de efectele contrare ale politicii economice ale noi administrații. “În locul dereglementărilor și reducerilor de taxe care urmăresc creșterea economică, am asistat la un act de vandalism economic amatoricesc, care trădează atât ideologia divizatoare „noi versus ei”, care stă la baza tuturor acțiunilor lui Trump, cât și lipsa unui cadru clar în politicile sale”, scrie Financial Times. Conform FT, viteza cu care electoratul a devenit dezamăgit este uluitoare: peste 60% dintre americani au o opinie negativă despre politica economică a guvernului (cel mai înalt procent din ultimii 50 de ani) și tot atâți se așteaptă ca mediul de afaceri să sufere în anul următor. Doar aproximativ 25% cred că venitul lor va crește mai rapid decât inflația în următorii cinci ani – un nivel de încredere mai scăzut decât în perioada de vârf a crizei financiare de la începutul secolului XX.