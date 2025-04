Încă un Mesia fals: tarifele lui Trump îi vor lovi în primul rând pe americani

11:30

Un război comercial nu este and #39;în interesul nimănui and #39;, dar nimic nu trebuie and #39;exclus and #39;, au convenit sâmbătă premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele francez Emmanuel Macron, după impunerea de noi taxe vamale de către preşedintele Donald Trump, potrivit Downing Street