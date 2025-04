Reacția lui Eric Bicfalvi când a văzut noua arenă din Ghencea: „Aveam un geamantan și-am intrat pe jos” + Ce spune despre FCSB

15:40

„Dear Manchester”. Așa a început mesajul prin care Kevin De Bruyne a anunțat că perioada petrecută de el în acest oraș se apropie de sfârșit. N-a luat-o pe ocolite, a intrat direct în subiect, cum făcea de altfel și-n teren, atunci când inventa o pasă decisivă sau crea o ocazie pentru unul dintre colegii săi. Sau când reușea unul din acele goluri care l-au transformat într-un idol pe „Etihad”.„Every story comes to an end”, concluziona belgianul. ...