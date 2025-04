Fotbalistul diagnosticat cu o boală incurabilă, invitat la Rapid - Dinamo » Fotografie în lojă alături de donatoarea Diana Șucu

19:00

Naismith Basketball Hall of Fame a anunțat numele personalităților care vor fi incluse în 2025 în această galerie de excepție. Printre ele se află Carmelo Anthony, Dwight Howard, Sue Bird și Maya Moore.În luna septembrie a acestui an, Springfield, Massachussetts, va fi gazda unei noi ceremonii de includere a unor personalități din lumea baschetului în Naismith Basketball Hall of Fame. ...