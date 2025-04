Presedintele Serbiei a nominalizat un medic fara experienta politica pentru functia de premier

17:00

Bursa din New York, cea mai importanta din lume, a intrat in picaj din primele secunde ale deschiderii sale, pe fondul temerilor tot mai mari de recesiune economica provocata de tarifele comerciale impuse de presedintele american Donald Trump. In primele momente ale tranzactionarii, indicele S&P 500 a scazut cu 3,4%, Dow Jones este in scadere...