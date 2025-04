DISB Summit. Premierul Marcel Ciolacu: România beneficiază de talentul și resursele necesare pentru a deveni un lider regional în domeniul digitalizării

10:30

Miniștrii de Externe ai statelor G7 – Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii – și Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene și-au exprimat îngrijorarea profundă față de recentele exerciții militare de amploare desfășurate de China în jurul Taiwanului, calificând aceste acțiuni drept „provocatoare, tot mai frecvente și destabilizatoare". „Aceste activități sporesc […]