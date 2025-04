Bolojan: Cred că lecţia de anul trecut nu mai permite niciunei instituţii să invoce că este nepregătită şi ceea ce trebuie să facă fiecare instituţie este să limiteze astfel de atacuri hibride/ Sunt convins că suntem mai bine pregătiţi decât în noiembrie

15:00

Festivalul de Film de la Veneţia îl va onora pe iconoclastul regizor german Werner Herzog - a cărui operă cuprinde „Aguirre, the Wrath of God”, „Fitzcarraldo” şi Nosferatu the Vampyre” - cu Leul de Aur 2025 pentru întreaga carieră, informează Variety.