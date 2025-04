Andrei Pelean, de la Şcoala de lupte „Ştefan Rusu”, locul 5 la Gimnaziada de lupte din Serbia

18:40

După succesul evenimentului „Night at the Opera”, Rivo Loco se mută la Palazzo, sală care va găzdui în seara de 25 aprilie un eveniment cu totul special: Cabaret Dinner Show - „Night at the Palazzo”. Scena va fi acaparată de 20 de artiști, care vor asigura atmosfera efervescentă și colorată de cabaret, iar Chef Ștefan Mihalycsek pregătește un meniu special de tip fine dining pentru cei care vor alege să celebreze primăvara în stil inedit.