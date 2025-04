Performanță pentru CSO Voluntari! Ilfovenii au câștigat primul trofeu european din istoria clubului

16:50

Ceea ce mulți fani și-au dorit încă de la început a fost în sfârșit anunțat oficial pentru săptămâna viitoare.Kingdom Come: Deliverance 2, marele RPG medieval de la Warhorse Studios, a confirmat lansarea modului Hardcore pentru săptămâna viitoare.Jocul de rol Kingdom Come: Deliverance nu mai are nevoie de prea multe prezentări. Am vorbit de multe ori despre noua capodoperă a celor de la Warhorse Studios. ...