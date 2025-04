Partenera de viaţă a lui Nicuşor Dan afirmă că, atunci când s-au cunoscut, el se vedea făcând matematică întreaga viaţă/ Întrebată despre rolul Primei Doamne: Ce se va întâmpla mâine vom trăi împreună

20:30

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a declarat miercuri că realitatea este că partidul are mai multe sondaje, dar şi din discuţii şi o simt şi pe stradă, Elena Lasconi din păcate nu mai are nicio şansă să ajungă în turul 2, stă la 4% momentan. El a arătat că şi mai rău, pe primele două locuri se află Victor Ponta şi George Simion. Noi nu putem să riscam să avem acest tur 2 între doi candidaţi plăcuţi de Moscova şi tocmai de aceea am luat această decizie extrem de dificilă şi la nivel uman şi la nivel politic, a mai afirmat Fritz.