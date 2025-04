Misterios monument de 27 de metri înălțime, văzut pe fundul oceanului: Cu o vechime de 12.000 de ani, ar rescrie istoria VIDEO

14:30

Am participat ieri la frumosul obicei denumit „ședință cu părinții”, însă am rămas cu un gust amar. Nu din cauza școlii, unitatea de învățământ a avut o atitudine constructivă, la ședință a participat directorul școlii. Cadrul de desfășurare decent, colegiu național din urbanul mare, clasă de gimnaziu, încălzire, mobilier nou, clasă curățică, condiții civilizate. Cam mică sala pentru gustul meu, dar aceasta este o altă discuție. Am identificat pe parcursul ...