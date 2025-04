Alegeri prezidențiale 2025. Au revenit boții în campanie și îi atacă contracandidații lui Ponta: „Nu am nicio legătură”

13:30

Un român a fost reţinut de ofiţerii de combatere a terorismului din Marea Britanie sub suspiciunea că ar fi ajutat un serviciu de informaţii străin. Cazul are legătură cu un incendiu izbucnit în iulie anul trecut la un depozit DHL într-o suburbie din Birmingham, care ar fi fost declanşat de un colet-capcană. Anchetatorii britanici suspectează că dispozitivul incendiar face parte dintr-o campanie mai amplă desfăşurată de spionii ruşi în întreaga Europă, relatează BBC şi The Guardian.