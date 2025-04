Agenţia din SUA care îi aduce acasă pe copiii români înfiaţi peste Ocean: "Am avut 10 familii cu noi". Poveştile care au inspirat "Ana, mi-ai fost scrisă în ADN"

15:00

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a fost desemnat Superbrand în categoria Real Estate/Properties Development & Management. Recunoașterea vine ca urmare a unei analize de piață riguroase realizate de Ipsos, partenerul oficial de cercetare al Superbrands în România. Prin această distincție, One United Properties se alătură unui grup select de branduri comerciale și de business care se remarcă prin reputație solidă și cultura lor de branding impecabilă.