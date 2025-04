De ce a plecat Adina Asăvoaiei, „Păpușa de la Glina”, din România: „Un rege nu e niciodată rege la el acasă”

17:30

Ioana Tufaru are o familie fericită, care duce o viață simplă și pașnică. Fiica Andei Călugăreanu are un băiețel pe nume Luca, de care este foarte mândră, și un soț pe care îl iubește enorm. Iar acum, se pare că are parte de o nouă bucurie! În cadrul unei emisiuni, Ioana Tufaru a dezvăluit că este î