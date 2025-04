Ce sunt uriașele structuri geometrice din pământ construite acum 2.000 de ani de o civilizație misterioasă din America

13:20

De Ziua educației financiare, pe 11 aprilie, am găzduit la Banca Națională a României cea de-a treia ediție a Forumului Educației Financiare, eveniment care se desfășoară, începând din anul 2022, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. În acest context festiv, alături de Guvernatorul BNR, am transmis felicitări elevilor finaliști ai Concursului național de educație financiar-bancară „Eugeniu Carada” și am avut plăcerea să înmânez diplomele premianților.