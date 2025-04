4 mașini pe care niciun mecanic auto nu le-ar cumpăra: ce le face atât de problematice

22:00

Cătălin Donca are conturile blocate și averea pusă sub sechestru, iar acum a aflat că are noi probleme. O parteneră de afaceri cere rezilierea unui contract, iar o companie de stat vrea executarea silită a milionarului.Donca a aflat zilele trecute că are noi probleme, potrivit spynews. Citește mai departe...