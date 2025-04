Bebeluș de o lună găsit mort într-o căruță. Familia înnoptase sub cerul liber, în frig

O fetiță de doar o lună a murit după ce a petrecut o noapte într-o căruță, în frig, alături de părinții ei. Tragedia a avut loc în județul Bistrița-Năsăud, unde familia de nomazi a înnoptat sub cerul liber, în condițiile în care temperaturile au coborât sub zero grade Celsius.

