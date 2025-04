Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie, despre desfiinţarea ANL: Abuzivă, cu mize politice şi economice ascunse. Cerem încetarea imediată a acestei decizii suspecte şi iraţionale

10:10

Compania românească Arctic Stream, integrator de infrastructură şi securitate IT, le propune acţionarilor un dividend de 1,4 lei per acţiune, în creştere cu 75% faţă de cel propus în anul 2022, la prima Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) din ipostaza de companie listată. Compania, ale cărui acţiuni sunt cotate pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT / Piaţa AeRO) al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), a distribuit dividende în fiecare an după listarea din iulie 2021. Compania pregăteşte un nou program de răscumpărare a până la 100.000 de acţiuni, în valoare de 3 milioane de lei.