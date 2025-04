Arctic Stream propune un dividend în creștere substanțială

Arctic Stream, integrator de infrastructură și securitate IT și emitent listat la BVB sub simbolul AST, le propune acționarilor un dividend de 1,4 lei per acțiune, în creștere cu 75% față de cel propus în anul 2022, la prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din ipostaza de companie listată.

