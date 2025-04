Înstrăinarea terenurilor agricole extravilane în contextul proiectelor de producere a energiei regenerabile și de stocare a energiei electrice

10:30

Arctic Stream, integrator de infrastructură și securitate IT și emitent listat la BVB sub simbolul AST, le propune acționarilor un dividend de 1,4 lei per acțiune, în creștere cu 75% față de cel propus în anul 2022, la prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din ipostaza de companie listată.