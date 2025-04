Toți oamenii lui Putin: Jocurile de putere din culisele Kremlinului

13:20

WTA a anunțat, luni dimineață, clasamentul mondial din această săptămână. Jaqueline Cristian își păstrează poziția 66 în clasamentul WTA, având 948 de puncte și fiind cea mai bine clasată jucătoare din România. Irina Begu rămâne pe locul 74, cu 880 de puncte, iar Anca Todoni ocupă locul 88, acumulând 776 de puncte. Gabriela Ruse își …