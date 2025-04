S-a redeschis Cetatea lui Vlad Țepeș din Argeș. Cum arată acum și cât costă biletul de intrare

09:00

Iepurașul aduce vacanțe last minute în acest an de Paște și de 1 Mai. Astfel că, agențiile se întrec în oferte de ultim moment pentru românii care nu vor să petreacă în mod traditional, ci vor să exploreze noi locuri de sărbători. În acest an, prețurile sunt mai mari, dar și cererea aproape s-a dublat. […]