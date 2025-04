Calendarul evenimentelor, 16 aprilie – selecțiuni

12:40

Autor:Alexandru Eduard Balaci „We are mired in stalemate. The only rational way out… would be to negotiate, not as victors, but as an honorable people…” – The Pentagon Papers „Suntem împotmoliți într-un blocaj. Singura cale rațională de ieșire… ar fi să negociem, nu ca învingători, ci ca un popor onorabil…” O frază puternică, ce surprinde […]