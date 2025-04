Bogdan Leu: În ultimii doi ani, Transelectrica a finalizat 60% dintre liniile electrice nou construite în ultimele două decenii;  În 2025 – în lucru 30 de șantiere, cel mai mare număr de proiecte majore din istoria recentă, dintre care 22 proiecte noi – video

10:10

”Discursul recent despre alegerile prezidențiale din România este în centrul atenției comunității internaționale de investiții și a agențiilor […] The post Edward Randolph, Amber Infrastructure: România este atractivă pentru investiții, în special în infrastructură; Proiectele în infrastructură sunt pe termen lung, oferă risc scăzut și randament stabil appeared first on Financial Intelligence.