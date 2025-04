Fostul guvernator al regiunii Kursk din Rusia a fost reţinut pentru deturnarea fondurilor destinate Apărării

12:00

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că Kievul are o "nevoie acută" de sisteme de apărare antiaeriană în cursul unei primiri la Odesa a secretarului general al NATO Mark Rutte, după o serie de atacuri ruseşti extrem de sângeroase, relatează AFP, citată de News.ro. "Toată lumea vede că Ucraina are o nevoie acută de sisteme […]