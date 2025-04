Google, dată în judecată în Marea Britanie pentru 5 miliarde de lire sterline, pentru abuz de poziție dominantă pe piața căutărilor online

16:20

Abs are made in the kitchen. Oricât de mult ne-am dori să nu fie așa, de acolo începe totul. Ce mănânci înainte, după – și chiar între antrenamente – este la fel de important ca ultimele două repetări care ard. Dacă vrei rezultate reale, e timpul să te gândești la nutriție ca la un partener de încredere în procesul tău de transformare. Hai să vedem cum îți construiești alimentația ideală pentru sală.