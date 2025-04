Al cincilea focar de febră aftoasă a fost detectat în Ungaria, în zona de nord a țării

12:00

Fabrica de biscuiți ETi din Craiova, o investiție greenfield de 70 de milioane euro a companiei turce ETi, a primit prestigiosul premiu „TPM Excellence Award Level 1” din partea Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM). TPM- Productive Management este un sistem de management japonez construit pe filosofia îmbunătățirii continue (Kaizen) și a învățării, implicând toți angajații cu scopul de a obține zero defecțiuni, zero defecte și zero accidente de muncă.